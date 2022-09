Ninel Conde no aguantó la tentación y besó en la boca a Lupillo Rivera

Las reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento no pueden escapar de los avances de la tecnología para volverse tendencia en tan pocos segundos con cada cosa que llegan a hacer, y mucho menos si lo realizan durante la transmisión de un programa de televisión tal como sucedió con Ninel Conde y Lupillo Rivera.

‘El bombón asesino’ y el ex de la cantante Belinda protagonizaron un romántico momento durante la emisión pasada de ‘El Retador’. En las diversas plataformas se viralizó una imagen donde se puede ver a la mexicana transformada en Bad Bunny, al tiempo que tomó por el rostro a Rivera y se besaron en la boca.

Hace algunas semanas el ‘Conejo Malo’ también formó parte de un revuelo similar luego de realizar una presentación y es que en medio de ella tomó la determinación de besar a uno de sus bailarines. Por ello, la India Yuridia le pidió a la también cantante que diera una demostración completa del intérprete de ‘Titi me preguntó’.

Sin embargo, a diferencia del puertorriqueño ella prefirió apostar alto porque lo hizo con Lupillo y es que él bajo ninguna circunstancia mostró algún tipo de resistencia ante la solicitud que le habían hecho.

El hermano de quien en vida llegó a interpretar ‘No llega el olvido’ no se vio tímido al besarse con la también cantante mexicana, y posteriormente ella aclaró que simplemente estaba interpretando a un personaje, es decir, Lupillo era uno de los bailarines. Por ello, Conde culpó a Bad Bunny por haber hecho eso, y así se excusó de sus acciones.

Rivera también ofreció su punto de vista por lo sucedido, al tiempo que quiso aclarar que nunca besó a un hombre, todo lo contrario, siempre fue la actriz. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

‘El bombón asesino’ a través de sus redes sociales compartió lo que fue el proceso de transformación que tuvo que atravesar para poder convertirse por segunda ocasión en el intérprete de un ‘Verano sin ti’. Además, la imitadora también acompañó el video con una canción de él, y es que se trata de ‘Party’, que también canta con Rauw Alejandro.

