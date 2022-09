Daniella Navarro anunció una inesperada y triste noticia relacionada con la salud de su nueva mascota

La actriz Daniella Navarro hace una semana compartió con más de un millón de seguidores de la red social de la camarita que su familia crecía, debido a que tomó la determinación de comprarle una mascota a su hija Uguiella Urbina. En su perfil mostró el momento cuando la pequeña llegó al lugar para escoger al perrito que se llevaría a casa, y desde que entró a la tienda mostró su gran sorpresa y emoción por tener una de las cosas que tanto deseaba.

Sin embargo, el pasado martes la venezolana compartió en sus historias una lamentable noticia donde se refirió a la salud actual de ‘Kiko’ nombre de la nueva mascota que se llevaron a casa, y es que no se encuentra bien.

“Mi gente linda, perdón mi cara de llorona. No vamos a hacer el live porque recibimos la noticia que Kiko ayer vomitó y pues nada, tiene un virus que es letal para los cachorritos. Lo tuvimos que dejar hospitalizado, pido que lo pongan en oración a mi cosito. Estoy conflictuada porque no sé cómo decirle a Uguiella”, compartió en sus historias de la red social de la camarita.

Posteriormente, la venezolana explicó el nombre del virus que le detectaron a Kiko, situación que la mantiene preocupada, debido a que se encuentra bajo supervisión médica para ver si logran incrementar las posibilidades de vida.

“Mi campeón resiste mi amor, Parvovirus es lo que tiene me dicen @isaanimalclinic que es el virus más maluco para los cachorros, estamos muy tristes, tengo fe que todo saldrá bien y espero que esté en buenas manos”, detalló con una imagen que subió de su mascota. View this post on Instagram A post shared by Batallon 💙💙 Daniella Navarro (@corazonesazules_batallonavarro)

“Seguimos orando por ti Kiko bello“, “Qué bueno que está recuperándose”, “Amén. Todo va a estar bien en nombre de Dios”, “Vamos Kiko estarás bien con fe”, “Vamos bien Kiko!!! Ánimo Dani!!! Dios en todo!!”, “Gracias Dios por estar escuchando nuestras oraciones”, “La etapa crítica ya pasó Kiko, eres un peludito fuerte”, “Súper, Diosito todo lo puede“, “Pobrecito, tan chiquito. Dios tiene el control de todo”, “Kiko es un guerrero”, “Todos juntos podemos”, han sido algunas reacciones que ha generado la salud de la mascota de la actriz y su hija.

