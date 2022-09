Escalofriante video muestra municiones incendiarias a base de magnesio cayendo sobre una ciudad ucraniana

Un video publicado el martes muestra el espeluznante brillo de las municiones incendiarias que caen sobre la aldea de Ozerne, en el este de Ucrania, en el frente de batalla de Donbás.

Las imágenes filmadas desde un dron y publicadas en Twitter por el legislador ucraniano Roman Hryshchuk, muestran cientos de chispas ardientes que caen en una intersección rural, incendiando árboles y edificios.

“Esto es horrible”, también escribió Hryshchuk.

Aquí las imágenes del ataque incendiario en la aldea de Ozerne:

Ozerne village, Donetsk region. Ukraine.



This is horrible. pic.twitter.com/RbX9AF3SeG — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) September 20, 2022

El parlamentario ucraniano no indicó cuándo se tomaron las imágenes, pero una revisión de las imágenes satelitales realizada por The New York Post confirmó que la ubicación es la parte norte de Ozerne, un pueblo en la provincia de Donetsk.

Ozerne fue una de las aldeas liberadas en la sorpresiva contraofensiva del norte de Ucrania a principios de este mes, y Rusia se ha dedicado a bombardear el territorio que ha perdido.

La firma distintiva similar a los fuegos artificiales del arma utilizada contra Ozerne, y el intenso color blanco de su llama, indican el uso de un arma incendiaria a base de magnesio.

Según informes, se utilizaron armas similares en 2014 durante la primera escaramuza en Donbás, la región industrial oriental de Ucrania que consta de las provincias de Luhansk y Donetsk.

Este mapa de Ucrania revela cómo se está revirtiendo la invasión rusa 200 días después https://t.co/nWEJPfeKn9— El Diario Nueva York (@eldiariony) September 12, 2022

Es probable que el cohete con punta de magnesio 9M22S de la era soviética esté en los arsenales de ambos países, y se han informado explosiones incendiarias similares en forma de estrella sobre la ciudad ocupada por Rusia de Donetsk, donde los separatistas rusos han acusado durante mucho tiempo a Ucrania de atacar a civiles.

Si bien las armas incendiarias no son estrictamente ilegales según el derecho internacional, su uso intencional contra objetivos civiles sí lo es.

No está claro si hubo víctimas durante el ataque a Ozerne. El pueblo, a menos de 10 millas de la disputada ciudad de Lyman, está efectivamente en la línea del frente, justo donde Putin amenazó con bombardear.

También lee:

· Hallan “enterramiento masivo” en una ciudad recuperada en Ucrania; descubren 440 tumbas

· Fuerzas ucranianas irrumpen en la frontera de Rusia durante “impresionante contraofensiva”

· Este mapa de Ucrania revela cómo se está revirtiendo la invasión rusa 200 días después