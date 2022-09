Gareth Bale se sincera sobre su estado físico y confiesa su preocupación hacia Qatar 2022: “Espero estar mucho mejor que ahora”

El extremo de Los Angeles FC Gareth Bale habló este miércoles sobre su estado físico de cara al mundial de Qatar 2022 aprovechando una rueda de prensa de la selección de Gales que disputará una nueva jornada de la UEFA Nations League.

Al ser cuestionado Bale sobre cómo se siente de acudir a una nueva convocatoria con su país, Bale expresó que no se encuentra muy satisfecho personalmente y que aún tiene margen de mejora antes del Mundial de Fútbol que comenzará en el mes de noviembre.

El futbolista habló en principio de que a pesar de lo que quiera él, hay que entender que el equipo tiene un plan para ir mejorando progresivamente.

“Tenemos un plan en LA, que es lo que estamos haciendo. Todo futbolista quiere jugar el máximo posible, pero estamos siendo inteligentes y poniéndome en forma para la parte más importante de la temporada“, dijo Bale en el encuentro ante los medios.

En total Bale ha disputado 11 encuentros con LAFC pero no ha podido ser titular en ningún partido, por lo que espera que su presencia con Gales ayude a que se ponga en el mejor estado físico para poder disputar los 90 minutos de un encuentro.

“Espero que esto me ponga en forma para la Copa del Mundo. Espero estar mucho mejor que ahora. Aún no he jugado 90 minutos, que es para lo que me estoy preparando“, añadió Bale, que en la MLS ha marcado dos goles.

Bajo esa misma premisa, Bale entiende que solo con el trabajo logrará posible jugar varios encuentros completos teniendo en cuenta que viene de varias temporadas llenas de lesiones y ausencias, especialmente la última con el Real Madrid donde tuvo muy pocas participaciones con los Merengues.

“Lo más importante para mí es tomarme cada semana como venga. Espero que eso sea lo suficientemente bueno para ayudarme en mi equipo y estar listo para la Copa del Mundo”, finalizó Bale.

También te podría interesar: