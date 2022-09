Natalia Alcocer, “la vikinga”, de La Casa de los Famosos dice: “Soy el anuncio de un feminicidio”

Natalia Alcocer está dando gritos de auxilio a través de sus redes sociales, llamando a la injusticia que ataca su vida por su nombre, con el único objetivo de proteger a sus hijas y a su familia. Fuertes palabras están saliendo de su boca al decir: “Soy el anuncio de un feminicidio”, “Me uno a no callar”.

En su último video, Natalia vuelve a exponer los momentos de violencia física y verbal que vivió a manos de su ex esposo, Juan José Chimal Velasco, quien también es identificado como su agresor a quien acusa también de agresión sexual.

Junto al video la reconocida “vikinga” de La Casa de los Famosos escribió el siguiente mensaje: “Me uno a no callar. Esto es una pequeña muestra de la violencia que viví con mi agresor. Me rehúso a que mis hijas crezcan con este patrón de violencia. Hoy salto como una leona a defenderlas. La @fiscaliacdmx_ y las autoridades no hacen nada. No quiero nada de este hombre, solo paz para poder sacar adelante a mis hijas. Temo por mi integridad y la de mi familia, este no es mi grito, es el grito de muchas mujeres violentadas. Basta⚠️”.

A su mensaje han respondido algunas celebridades con mensajes de apoyo, entre ellas está Kristal Silva, conductora del programa Venga La Alegría quien le dejó estas palabras: “Estamos contigo Nat”. Así también se manifestó, sorpresivamente, Laura Bozzo: “Indignante 😡😡😡Cómo puede ser que la justicia no actúe de inmediato, ¿qué esperan?, ¡el daño que se les hace no solo a Nati sino a esas niñas! Espero verte mañana para apoyarte en lo que necesites @nataliaalcoceroficial cuenta conmigo 🙌”.

