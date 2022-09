Myrka Dellanos regresa al estudio de ‘La Mesa Caliente’ y el público no contiene su alegría

Myrka Dellanos regresó al estudio de ‘La Mesa Caliente’ después de haber estado por varios días en Londres cubriendo los acontecimientos que se desarrollaron tras la muerte de la reina Isabell II, el pasado 9 de septiembre.

Alix Aspe, Giselle Blondet y Verónica Bastos le dieron la bienvenida a la conductora con mucha emoción y un gran abrazo en el comienzo del programa, pero ellas no fueron las únicas que celebraron el regreso de Dellanos: los televidentes también manifestaron su gusto por esta situación e incluso le lanzaron piropos a la presentadora.

En ‘La Mesa Caliente’ publicaron el video del momento en el que inició el programa y se le da la bienvenida a Dellanos, quien lució un vestido color verde aceituna, muy ceñido al cuerpo.

“Te extrañamos Myrka, estás preciosa”, “La Mesa Caliente está bien caliente hoy, tenemos a Myrka Dellanos con tremendo cuerpecito”, “Ay que bueno que llegó Myrka, bravooooo”, “Que bueno que regreso Myrka” y “@myrkadellanos tan linda que es! Se le extrañaba”, fueron algunos de los mensajes que recibió la presentadora tras su regreso al estudio de ‘La Mesa Caliente’.

En otra publicación que hicieron en la cuenta de Instagram del programa Verónica Bastos grabó a Dellanos, quien aseguró estar muy feliz de volver al estudio junto a sus compañeras. “Feliz de estar de regreso con ustedes!! Abrazos y besos!”, también comentó la conductora.

Tras conocerse que la reina Isabel II falleció, Dellanos partió a Londres para reportar desde allí todos los acontecimientos generados por la partida de la monarca. “Ha sido un honor y placer traerles la información en vivo desde Londres para 3 programas de Telemundo”, dijo ella en una de sus publicaciones de Instagram, en la que se le ve frente al icónico Big Ben. View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

