Exponen a Chiquibaby llegando tarde a Hoy Día y en pantuflas

Al Instagram de Telemundo no se le escapa nada, en su cuenta oficial expusieron cómo Chiquibaby llegaba tarde a Hoy Día y sin tacones. La famosa y carismática conductora llegó corriéndito al set del programa con pantuflas en los pies.

Al llegar a la entrada del plató, Chiquibaby se encontró de “pura casualidad” con un par de tacones que, número uno: le quedaron perfectos; y número dos, le combinaron a la perfección con el atuendo que llevaba ése día, para conducir el famoso matutino de Telemundo.

No cabe duda que al final del día, tanto los conductores de televisión como los actores y las personas normales vivimos los mismos contratiempos. La única diferencia es que los errores o aciertos de los que salen en la televisión, en las pantallas de cine, o de los que hacen música, es que todo se vuelve de dominio público y en algunos casos llegan a ser de interés mundial, como la separación de Shakira. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Los famosos, así como Alejandra Espinoza, por ejemplo, también se ven sometidos a la crítica pública sobre su cuerpo. Si bajan o suben de peso, son noticia… esto no es algo con lo que una persona “de a pie” tenga que lidiar, ya que nuestras tallas de ropa no son de la incumbencia de nadie, pero con las celebridades parece que no existen estos límites.

Esto le acaba de pasar a la modelo y actriz, que recientemente vio su fotografía compartida en el Instagram de El Gordo y la Flaca y fue señalada por algunos que vieron mal su delgadez.

