Afligida: así captaron las cámaras de Telemundo a Adamari López, quien corría de un lado al otro en Hoy Día, detrás la seguía Chiquibaby

Parece que tanto Adamari López como Chiquibaby llegaban tarde al otro lado del set de Hoy Día, tanto que el rostro afligido de ambas fue captado por las cámaras, que así las vieron correr. Y ojo, que en medio de todo este trajín, ambas llevaban tremendos zapatos de tacón y cruzaban varios cables, gruesos, de las cámaras que transmitían el programa en vivo.

“¿Quién ganará la carrera?”, preguntaba un fan en Instagram, que además aseguró que le gustaba ver a las dos comadres juntas. Hay que recordar que hace un fin de semana atrás, Adamari y Chiquibaby en efecto se convirtieron en comadres, ya que Ada es hoy por hoy la madrina de bautizo de la pequeña Capri Blu.

Aquí les compartimos un video en el que se puede ver cómo se vivió esta fiesta de bautizo en donde Adamari López disfrutó muchísimo entre amigos y compañeros de trabajo que ahora son también familia. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Pero así como podemos apreciar lo bella que lució Adamari para este evento familiar. Así también, podemos destacar a madre e hija en su entrada triunfal a la fiesta de bautizo. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

Myrka Dellanos, Héctor Sandarti, Jessica Carrilo, Azucena Cierco, Quique Usales y Carlos Adyan son algunos de los famosos invitados que también estuvieron disfrutando de este fin de semana, viviendo junto a Chiquibaby uno de los días más especiales de la vida de su pequeña hija Capri Blu, en su introducción a la fe cristiana.

Trascendió que después de esta celebración, Sandarti habría dado positivo a COVID, y hasta se rumoreó que muchos de los presentes pudo haber caído con el virus, sin embargo, de momento nadie parece haberse ausentado del canal por este mal.

Lee más de Adamari López aquí:

Adamari López dice que no guarda dinero y mucho menos rencor

Adamari López y Alaïa Costa están muy felices por recibir a “una personita muy especial” en casa

Adamari López pide que no le quiten su paz y usuarios aseguran que es una indirecta para Toni Costa