Shakira reveló los nombres de los artistas que le brindaron su colaboración tras su ruptura con Piqué

La cantante Shakira mencionó hace tres meses que se encontraba viviendo un complejo momento tras la separación con Gerard Piqué, motivo que la hizo pedir a los medios de comunicación y a sus fanáticos un poco de respeto, debido a que existen dos menores de edad que terminan siendo afectados por lo sucedido por más que la colombiana lo evite.

Para la intérprete de ‘Te felicito’ han sido días difíciles donde su papá se cayó y tuvo que ser operado, la acusan de fraude fiscal en el país donde se encuentra domiciliada, así como el escándalo con el futbolista que ya no oculta su romance con Clara Chía Martí porque hasta de viaje se fueron hace poco a París.

En medio de la crítica situación que vive, varias personalidades del mundo del entretenimiento le han brindado su ayuda para hacer que vea las cosas de otra manera y no esté más afectada de lo que ya se encuentra, así lo dejó saber durante una entrevista ofrecida a la revista ELLE.

“Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos”, añadió en exclusiva la colombiana.

La intérprete de ‘La Tortura’ dijo que ha quedado impresionada por las muestras de cariño y colaboración que ha recibido por parte de diferentes personalidades que durante algún tiempo creyó que simplemente estaban cercana a ella solo por todo lo que corresponde a lo laboral y terminó siendo completamente distinto.

“Por ejemplo, will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra o Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano”, explicó a la revista.

Te puede interesar:

· Shakira estalla de emoción por su nominación a los Latin Grammy 2022 y a Piqué no le agradaría

· Piqué le habría sido infiel a Shakira con Bar Refaeli y revelan los detalles del posible romance

· Shakira le responde a Ozuna tras decirle “hermosa” y afirma que él es “un campeón”