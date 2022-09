Shakira le responde a Ozuna tras decirle “hermosa” y afirma que él es “un campeón”

La cantante Shakira y Ozuna se viralizaron el pasado fin de semana luego de haberlos visto llegar juntos a Manresa, Barcelona. Para muchos de sus fanáticos fue una gran sorpresa verlos a la par, debido a que ella se encuentra atravesando un complejo momento personal. Sin embargo, todo se trata de una nueva colaboración musical que estos grandes artistas se atrevieron a hacer.

La ciudad fue escogida para grabar el video oficial del tema que dentro de poco sacarán y que lleva por nombre ‘monotonía’. A su vez, aprovecharon la madrugada del domingo para realizar el destacado trabajo que hicieron con ayuda de un gran equipo y según revelaron los que estuvieron presentes parece que promete más de lo que muchos creen.

Por ello, la colombiana no dudó en reconocer el gran esfuerzo que hizo el puertorriqueño durante la larga jornada de grabación que tuvieron que implementar para poder lograr un producto de calidad para quienes siguen su trabajo día tras día.

“Ozu! Eres un campeón como aguantaste tantas horas de rodaje continuo. Un placer trabajar contigo!!! Mereces el éxito que has conseguido!! @ozuna”, escribió la madre de Milán y Sasha en la red social de la camarita.

Sin embargo, no fue lo único llamativo que hubo durante estos días porque fue el pasado sábado cuando él envió un contundente mensaje que pocos de sus seguidores de Twitter llegaron a entender, y es que comentó: “Que hermosa eres @shakira”. Las reacciones no se hicieron esperar, pues fueron más de 1,3 mil respuestas las que recibió ‘el negrito de ojos claros’.

Aunque por el momento no se tiene mayores detalles de lo que viene siendo este sencillo, algunas de las personas que estuvieron en las cercanías del set de grabación manifestaron que al parecer se podría tratar de una bachata con ciertos toques urbanos.

El pasado lunes la cantante compartió un video donde se puede observar que antes de bajarse de una camioneta se detuvo un momento para saludar a todos aquellos que pasaron gran parte de su tiempo viendo el trabajo que estaban realizando estos artistas. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Por ello, a través de su cuenta personal de Instagram decidió enviar un emotivo mensaje para agradecerles a todos ellos: “Gracias por acompañarme toda la noche con sus sonrisas, cariño y efusión!!”.

