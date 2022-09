Tragedia en Illinois luego de que un hombre presuntamente matara a su familia y prendiera fuego su casa

Cuatro personas murieron este viernes luego de un tiroteo y posterior incendio en una casa en Oak Forest, Illinois, el viernes por la mañana, informaron las autoridades.

El médido forense del condado de Cook confirmó las muertes, aunque no dieron a conocer las identidades de las víctimas, según informó FOX 32 Chicago.

La policía de Oak Forest señaló que dos personas fueron encontradas baleadas en la entrada del a casa en la cuadra 5500 de Ann Marie Lane. Una tercera persona fue hallada en una calle cercana.

Un hombre, quien se cree que fue el autor del tiroteo, fue hallado muerto dentro de su casa luego de que se apagara el fuego. Mientras tanto, un niño pudo escapar de la casa.

Al ser encontrados, las autoridades trasladaron a las víctimas a un hospital cercano, donde fueron declaradas muertas, indicó CBS News Chicago.

De acuerdo con un video de una cámara cercana se mostraron personas corriendo de la casa y a un hombre persiguiéndolas. Seguidamente, al menos dos personas que huyeron se derrumbaron en el suelo.

“Alrededor de las 6:20 y 6:30 a.m., mi esposa me sacude para despertarme, y me dice que cree que escuchó un disparo”, dijo un vecino identificado como Jake Bittner a CBS 2, afirmando haber sentido incredulidad, disgusto y molestia.

Bittner agregó que salió corriendo de su casa y pudo ver las llamas y el humo negro. Agregó que los oficiales les dijeron a los residentes que se quedaran atrás.

Equipos SWAT y bomberos se acercaron a las escena para despejar el lugar, mientras el humo denso salía de la casa.

También te puede interesar:

• Oklahoma mata al primero de 25 presos que piensa ejecutar hasta 2024; sentenciado asesinó a otro hombre a martillazos

• Hombre es acusado de disparar fatalmente a un padre de Texas y dejar morir a su hijo en un vehículo caliente que se había robado

• “Lo más terrorífico fue darse cuenta de que no son monstruos”: el periodista que entrevistó a 12 atacantes de tiroteos masivos en EE.UU.