Atropello y fuga en Nueva York destruye espacio al aire libre de un restaurante

Un SUV traspasó una estructura de un restaurante que se encontraba al aire libre y se estrelló con varios automóviles estacionados en Manhattan el sábado en la noche, antes de que el conductor dejara su vehículo y se alejara del sitio cojeando, de acuerdo con el testimonio de las personas que presenciaron el accidente.

El vehículo Nissan Murano de color rojo chocó contra dos vehículos y después se detuvo en la calle 111 entre las avenidas Segunda y Tercena luego de que embistiera a un Honda CRV gris y quedara atrapado debajo del Honda, cuya parte de atrás se quedó colgando en el aire.

La persona que conducía el SUV atravesó la estructura del comedor del restaurante Dell’Aria, dejando múltiples trozos de vidrio esparcido en el lugar de los hechos.

El Nissan que fue abandonado por su dueño tenía un historial de 23 infracciones en la ciudad de Nueva York, incluyendo 13 multas por exceso de velocidad en una zona escolar y una multa por pasar un semáforo en rojo, de acuerdo con el sitio que rastrea las infracciones de tránsito.

Hasta el momento no está claro que condujo al accidente y la policía de Nueva York no pudo revelar los detalles en la noche del sábado, no obstante, los testigos afirmaron que el Nissan chocó contra un vehículo a unas cuadras del incidente antes de chocar contra un Kia.

“Luego se adelantó y nos golpeó, tratando de pasar” manifestó a The New York Post Jaffar Mascar, residente de Houston y pasajero del Kia.

El testigo, de 29 años, dijo que el auto embestido era de su tía y que él y su hermano Stephon siguieron al responsable del accidente luego de que el Kia se atascara.

“Bajaba a toda velocidad, probablemente entre 80 y 100 millas por hora”, dijo Mascar. “Casi golpea a una mujer corpulenta. Casi la golpea porque se le pinchó una llanta por golpearnos”.

Tras perder el control, golpeó el Honda de frente antes de tropezar.

“Se notaba que estaba gravemente herido. Trató de huir, pero luego regresó”, dijo Mascar. “Se notaba que una vez que se dio cuenta de lo mal que estaba la situación, se fue por última vez. La policía nunca lo atrapó”.

No se dio a conocer si alguien más sufrió heridas debido al accidente.

Lea también: