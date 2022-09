Carmen Villalobos dice que está “demasiado emocionada” tras anunciar su siguiente proyecto profesional

La colombiana Carmen Villalobos ha presentado lo mejor de su trabajo en este nuevo reto como lo ha sido desde el pasado mes de agosto con ‘Top Chef VIP‘, una competencia bastante particular porque estuvo integrada por reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento, y la conductora ha entregado todo lo que ha estado a su alcance para cautivar a los televidentes.

Para ella ha sido una gran y nueva experiencia, y es que hasta el momento su carrera se había enfocado en ser actriz de grandes proyectos que han dejado su nombre por todo lo alto. Sin embargo, no fue un impedimento el hecho de asumir otros retos, y que sin duda lo hace muy bien frente a las cámaras de Telemundo.

Recientemente realizaron una gala especial, debido a que será el próximo lunes 26 de septiembre cuando se logre conocer al afortunado ganador que se lleve a casa 100,000 dólares tras haber deslumbrado al jurado con unos platillos increíbles.

Durante la mencionada emisión ella aprovechó para darle una noticia a los televidentes, que sin duda los dejó sorprendidos, pues no muchos se lo esperaban. Por ello, con gran afecto dio a conocer una noticia que tenía preparada.

“Estoy muy emocionada y con el corazón así, gigante, porque ya estamos preparando ¡la segunda temporada!”, dijo con gran emoción.

“No entendí fue que ayer uno ganó por hacer una simple sopa y hoy Chiki hizo una exquisitez de sopa y la eliminan”, “Los felicito por la producción ya que nos dejó pegados a la tele todas las noches“, “Yo me imaginé que Chiky no iba a ganar… ya no veo más este programa”, “Chiqui debió estar en las finales, tremendo disparate, siempre discriminan a los dominicanos”, “Yo pensé que Chiky tenía que estar como una de las finalistas, pero, como este es un programa racista mucho duró”, fueron algunas de las impresiones.

Sin embargo, no se conocen mayores detalles de cuándo será estrenada la segunda temporada para saber cómo les irá a los otros 16 famosos en la cocina, donde pondrán a prueba sus conocimientos culinarios para lograr cautivar a los integrantes del jurado y así terminar llevándose el premio a casa.

