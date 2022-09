La gran final de Top Chef VIP, conducido por Carmen Villalobos, será el lunes, 26 de septiembre a las 7pm/6c

Top Chef VIP, el programa que se robó el corazón del público hispano, llegará a su final este próximo lunes, 26 de septiembre a las 7pm/6c por Telemundo. La competencia de cocina, conducida por Carmen Villalobos, ya cuenta con sus semifinalistas y estos son: Cristina Eustace, Ferdinando Valencia, Zulyeka Rivera, Chikybombom, Mauricio Islas y Lambda García.

La actriz Marlene Favela fue eliminada el día de ayer de la competencia. La salida de la actriz mexicana, tanto como la de Rodrigo Vidal, Héctor Suárez Gomís y Gregorio Pernía fue inesperada, y dolió. Las lágrimas de los famosos no se hicieron esperar.

A través de la cuenta de Instagram de Telemundo Realities, el programa le dio a conocer a su público fiel, cómo será la semana con estos días de competencias -las últimas- que anuncian la llegada de la gran final. Por esta razón, entendemos que el día de hoy se vivirá la primera parte de la semifinal y probablemente en las próximas horas conoceremos los nombres del resto de eliminados. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Cabe mencionar que entre los grandes favoritos del público están los actores Mauricio Islas, Ferdinando Valencia y Lambda García. Recordando hoy las palabras de Rodrigo Vidal, el día de su eliminación, cualquiera que gane en definitiva representa a los 16 famosos que llegaron a esta competencia cargados de ilusión y emoción. Porque al final del día, esta temporada, tanto para los fans como para los mismos famosos, ha sido tan idílica como mágica.

