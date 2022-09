Adamari López reveló el mayor sueño que tiene en su vida y más de uno quedó sorprendido

La presentadora Adamari López sigue compartiendo Reels con sus más de 8,1 millones de seguidores en la red social de la camarita, y es que así como ha demostrado que este tipo de contenido le apasiona y sus fanáticos han manifestado lo mucho que se ríen con ellos. Sin embargo, algunos también han explicado que no están de acuerdo.

Este lunes subió un video más en la mencionada plataforma, donde quiso manifestarles a quienes están pendientes de su día a día una de las cosas que más desea en su vida, como otros también lo han llamado o visto como una meta. Por ello, la boricua aseguró que: “Mi mayor sueño yo pienso que es el que me da después de que como”.

“¡Que sueño más delicioso! ¿Cuál es el de ustedes?“, fue el mensaje que acompañó el audiovisual.

López casi todos los días comparte este tipo de videos con sus seguidores, es así como los mantiene llenos de sonrisas, y es que algunos hasta le agradecen por hacerlo y a muchos los ayuda a relajarse.

“Me fascinan tus ocurrencias, no las pierdo”, “Ese es el mío también”, “Y si no se puede dormir ese sueñito tan rico después de comer es peor”, “De acuerdo contigo, es buenísimo ese sueñito después de comer”, “Tú eres la mejor con los reels“, “Ese es el mismo que me da a mí”, “El mío también”, “Por eso te amo cada día más”, “Ya somos dos”, “Después del almuerzo”, “Estamos igualitas”, “Yo pensé que era la única”, “Ya se te notan las arrugas”, “Jajajajaa, Adita y el mío”, fueron ciertos comentarios.

Como suele ser costumbre, no todos los seres humanos tienen los mismos gustos, así lo han dejado saber varios en la cajita de comentarios de sus publicaciones, y es que así sucedió en esta ocasión cuando uno de ellos le dijo “horrible” y posteriormente agregó que: “Sí me miro todos los días pero no hago el ridículo, por eso Fonsi la mandó al car**o y usted le cocinó a su marido?“, dijo en respuesta a otra internauta.

