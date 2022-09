Juan Osorio arremete contra Belinda y dice que no tiene que “regalar un coche” para que lo quieran

El productor Juan Osorio hace una semana tomó la determinación de realizarse un tatuaje, solamente que este tendría una particularidad porque está dedicado a su novia casi cuatro décadas menor que él. A través de un video que compartió en la red social Instagram mostró el particular momento cuando le realizan la letra “D” por el segundo nombre de Eva Daniela.

Desde ese momento los comentarios inundaron las redes sociales sobre lo que llegó a suceder con Lupillo Rivera y Christian Nodal, quienes tuvieron una relación con Belinda, la peculiaridad de ambos fue que se llegaron a realizar tatuajes que tenían que ver con ella, y es que uno de los cantantes decidió que le hicieran el rostro de la española.

“Es la ‘d’ de Daniela. Nunca en la vida me había tatuado nada, ni me voy a volver a tatuar nada. Me tatué porque estábamos en una comida, y de repente se acercó un tatuador a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a Piqué y entonces de repente, me dice: ‘¿Tú no tienes un tatuaje?’ y le digo ‘no’, entonces me dijo ‘te regalo uno’. Le digo, ‘no eso duele mucho’, me dice ‘si te duele el primer piquete ahí lo dejamos”, explicó a la prensa.

El mexicano respondió de manera contundente ante la interrogante a la que fue sometido por varios medios de comunicación, y es que estos tenían la duda si más adelante se cubriría con otro diseño la letra que tiene plasmada en uno de sus brazos. Sin embargo, él se siente más que seguro y conforme con la relación sentimental que tiene con Eva Daniela de 27 años.

“Pues es que yo no tengo a Belinda, yo tengo una mujer madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera“, mencionó el reconocido productor.

Sin embargo, no todos los internautas habrían estado de acuerdo con él, debido a que algunos consideran que sus declaraciones fueron un poco machistas en contra de la cantante española.

Te puede interesar:

· Juan Osorio es comparado con Christian Nodal y Lupillo Rivera por tatuarse en honor a su novia

· Juan Osorio confiesa que creó el personaje de Niurka: “Yo armé todo el rollo”

· Juan Osorio sobre Pablo Montero: “Me lastimó emocionalmente”