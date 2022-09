Rodrigo Vidal no se fue de Top Chef VIP con las manos vacías, sin que lo vieran se llevó una cesta de frutas y verduras

Rodrigo Vidal ya no forma parte de la competencia de Top Chef VIP, pero no salió resentido con el programa. El actor y cantante mexicano se fue por la puerta grande, dejando fuertes e importantes palabras a su paso. Vidal aseguró que el ganador de este programa de Telemundo será sin duda alguna un digno representante de los 16 famosos que conformaron esta mágica temporada.

Lo dicho por Rodrigo no sólo es un reflejo de sí mismo, de la personalidad con la que conquistó al público, sino de la esencia que este show ha tenido desde el día uno. No existe duda posible en la afirmación que señala que en esta producción la clave ha sido el compañerismo, la amistad y la integridad bien entendida.

El “papá” de Eugenio -el pollo que Rodrigo llevó en varias ocasiones como broche en el pecho- no quiso despedirse entre lágrimas, aunque muchos no pudieron evitarlas. Se fue con los ojos llorosos, eso sí, pero no con las manos vacías.

“Dicen que las penas con pan son menos”, dijo Rodrigo Vidal mientras recorría por última vez la cocina de Top Chef VIP, llevándose consigo sus utensilios y una cesta cargada de frutas y vegetales. Y sí, el actor no se fue con las manos vacías, pero más importante es reconocer que éste se fue con el corazón contento y cargado con nuevos amigos.

La salida de Rodrigo Vidal nos hace, eso sí, recordar sus primeros días en este programa. Cuando tanto él como Héctor Suárez Gomís afirmaban que serían de los primeros en salir de la competencia, ya que se consideraban los menos capaces en la cocina. Más allá de estas palabras, el público conoció a un par de actores y amigos que demostraron ser más talentosos cocinando, de lo que ellos mismos pensaban.

Gomís volvió al show junto con Lambda García, y mientras el corazón de muchos volvió a latir al tenerlos dentro de la competencia, muchos ahora no se reponen con la eliminación de Gregorio Pernía y Rodrigo Vidal.

Lee más de Top Chef VIP:

Rodrigo Vidal sale de Top Chef VIP y el público de Telemundo se niega a aceptar la decisión de los jueces

Gregorio Pernía es eliminado de la competencia de Top Chef VIP: los fans de Telemundo dicen que su salida ha sido la más injusta

Scarlett Ortiz es la primera eliminada de Top Chef VIP: sus compañeros corrieron detrás de ella para no dejarla irse sin un abrazo grupal