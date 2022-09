Shakira sigue cosechando éxitos profesionales, la “luz” en su momento más oscuro

Nadie puede negar que Shakira está viviendo sus horas más oscuras. Primero fue su inesperada separación con Gerard Piqué y hace unas horas nos enteramos que la cantante colombiana será juzgada en España, acusada de defraudar el equivalente a unos $15 millones de dólares en impuestos entre los años 2012 y 2014, por lo que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de unos $25 millones de dólares, según reportó EFE.

Sin embargo, en medio de todo este caos Shakira celebra que su tema “Hips Don’t Lie” tenga alrededor de un billón de streams en la plataforma de SpotiFy, la cual le hizo llegar una placa a la intérprete en donde se refleja claramente la cifra de este gran logro musical.

Pero la ex de Piqué no se ha quedado la felicitación si sola, no. Ella compartió este éxito con Wyclef Jean, quien canta a dúo el tema que también fue uno de los himnos del mundial de fútbol 11 más famoso de la historia, a la fecha. A Wyclef Jean y a los fans les dice: “-Gracias- por al colaboración y a todos ustedes por su increíble apoyo”.

Muchos han sido los famosos, amigos, colegas y admiradores que se han detenido para felicitar a Shakira por este logro y entre ellos la cuenta oficial de SpotiFy en Instagram apareció para dedicarle estas palabras a la barranquillera: “One billion streams don’t lie! This track will always be a bop”.

Shakira será juzgada por seis delitos

EFE reportó en horas tempranas que una juez acordó este martes la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada por seis delitos contra el Fisco en la Audiencia de Barcelona, donde residió cuando era pareja del futbolista Gerard Piqué.

Shakira (Barranquilla, Colombia, 1977) ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía – más otros tres millones de euros en intereses -, lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.

La defensa de Shakira destacó hoy que la apertura de juicio oral es un “paso más” en cualquier proceso de estas características y agregó que la situación sigue “su curso normal”, según un comunicado remitido a Efe por la agencia de comunicación de la artista.

Shakira rechazó el pasado 27 de julio el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por fraude fiscal y decidió ir a juicio, argumentando entonces que confía “plenamente” en su inocencia, según la fuente.

La artista colombiana dispone de tiempo para pactar con las acusaciones -que incluyen, además de la Fiscalía, a Hacienda y a la Agencia Tributaria catalana-, hasta el momento de sentarse en el banquillo.

Como ninguna de las penas que se le solicitan supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena, la cantante podría beneficiarse de una suspensión de la pena y evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal. Shakira dispone ahora de diez días para presentar su escrito de defensa.

