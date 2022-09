Adrián Di Monte detesta las escenas de besos en ‘La Madrastra’, porque le toca besar a una menor de edad

Adrián Di Monte confiesa que personificar al novio de una menor de edad en la telenovela “La Madrastra” es algo sumamente difícil, en especial cuando hay escenas románticas.

En entrevista para el programa de radio de Shanik Berman, el actor aseguró que se pone muy nervioso cuando le toca grabar besos con Ana Tena, pues no se imagina que en la vida real alguien pueda sostener un romance con tanta diferencia de edades.

“No me gusta besarla para nada, me siento incómodo y yo creo que todo el mundo en el set se siente medio raro cada vez que hay escenas de amor, tanto conmigo como cuando ella se besa con otros tres actores, porque ella es muy jovencita. Apenas tiene 18 y yo ya tengo 32, imagínate“, dijo Adrián.

En otros temas, el cubano reveló que, aunque ya tiene un hijo con su pareja Sandra Itzel, le encantaría convertirse en padre de una niña para poder consentirla y tratarla como toda una princesa y añadió que ya están haciendo la tarea para poder cumplir pronto ese sueño.

