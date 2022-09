Barco de inmigrantes cubanos se hunde frente a Florida tras el paso del huracán Ian; faltan 20 personas

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó este miércoles que 20 personas se encuentran desaparecidas en la costa de Florida después de que un barco de inmigrantes cubanos se hundiera debido al huracán Ian.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza respondieron a la llegada de un migrante en Stock Island, Florida, dijeron las autoridades en Twitter. La Guardia Costera de Estados Unidos inició una operación de búsqueda de 23 personas desaparecidas, y la agencia dijo más tarde que había rescatado a tres de ellas. Fueron llevados a un hospital local por síntomas de agotamiento y deshidratación.

Otros cuatro inmigrantes cubanos nadaron hasta la costa después de que su embarcación se hundiera debido a las inclemencias del tiempo, dijo el agente jefe de la Patrulla Walter Slosar. Los medios locales dijeron que esos cuatro también fueron hospitalizados.

El martes, la tormenta azotó a Cuba, dejó sin electricidad a 11 millones de personas y devastó el extremo occidental de la isla con vientos violentos e inundaciones. El miércoles temprano, el proveedor estatal de electricidad dijo que había comenzado a restaurar la energía en el extremo este de la isla.

El paso del huracán Ian por Cuba dejó al menos dos personas muertas, ambas ocurriendo en la provincia occidental de Pinar del Río, muy afectada. Una mujer murió luego de que un muro se derrumbara sobre ella y un hombre murió luego de que su techo se derrumbara sobre él, informaron medios estatales.

El huracán golpeó a Cuba en un momento de grave crisis económica. Es probable que los apagones y la prolongada escasez de alimentos, medicinas y combustible compliquen los esfuerzos para recuperarse de Ian.

El martes, siete inmigrantes de Cuba fueron detenidos después de llegar a la costa en Pompano Beach, Florida, dijeron las autoridades estadounidenses.

Este miércoles, el huracán comenzó a azotar la costa del golfo de Florida con fuertes vientos y lluvia torrencial.

