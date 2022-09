Francisca Lachapel reveló para cuándo espera salir embarazada por segunda vez

La conductora Francisca Lachapel le gusta interactuar mucho con sus cuatro millones de seguidores de la red social de la camarita, y es que a través de la mencionada plataforma suele activar la cajita de preguntas para aquellos que deseen conocer mayores detalles de su vida personal y profesional.

Uno de ellos sintió la curiosidad de conocer cuándo será el momento que ella considere indicado para darle un compañerito a su hijo Gennaro, quien tan solo hace pocos días cumplió su primer año de vida.

“Me estoy recuperando del primero, quiero disfrutar este cuerpecito antes de ir por el segundo“, fue lo que mencionó. Sin embargo, en otras oportunidades ha dicho que la compañía para Gennaro podría ser “más pronto de lo que se imagina“.

Francisca y Francesco Zampogna se casaron el pasado mes de mayo. Sin embargo, será en el transcurso de lo que queda de septiembre cuando se tomarán unos días para disfrutar de su luna de miel, y es que también podría tratarse de una posibilidad de convertirse en padres por segunda ocasión.

“Gennaro te amo. Dios te bendiga”, “Oh sí, como no, para después andar criticándola como lo hicieron con su primer embarazo”, “Ojalá sea temprano para que sean compañeros“, “Mejor que espere un poco y disfrute a su hermoso Gennaro y su figura que volvió a recuperar”, “Tu baby es un muñequito”, “Ya hay métodos para que el embarazo no se haga como el anterior y no engorde tanto“, dijeron algunos usuarios de la aplicación.

Sin embargo, no todas las expresiones han sido positivas, pues el pequeño hijo de la presentadora de ‘Despierta América’ en los últimos días lo han criticado por lo largo de su cabello, varios internautas consideran que es momento de cortarlo. Por ello, la dominicana hace poco también compartió una publicación donde mencionó que sería un “pecado” hacerlo.

“Y por qué esas greñas del niño? parece un cavernícola. Tan lindos que se ven afeitados”, “Deberían pelarlo. Está muy bebé para ese estoperon de pelo“, “A nosotros qué nos importa cuándo va a tener otro?”, “Recorten URGENTE. Very handsome baby pero no con ese pelo“, fueron algunas impresiones.

