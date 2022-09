John Travolta comparte un dulce tributo de cumpleaños a la fallecida actriz Olivia Newton-John

El fallecimiento de Olivia Newton-John el pasado mes de agosto dejó a sus fanáticos, amigos cercanos y familia conmocionados, especialmente a John Travolta, con quien fue muy unida durante la grabación de “Grease” en la que dieron vida a Danny Zuko y Sandy Olsson.

Sin duda, hicieron una de las amistades más entrañables de Hollywood, es por eso que este 26 de septiembre, el día en que Olivia hubiera cumplido 74 años, Travolta quiso celebrarla y le rindió homenaje compartiendo un dulce tributo para desearle feliz cumpleaños.

En una conmovedora publicación que incluía una foto antigua de los dos de su papel en la exitosa película de 1978, fue como John Travolta la recordó: “Feliz cumpleaños, mi Olivia”, escribió.

El post que hizo en sus historias de Instagram fue un memorial simple, pero fue suficiente para los fanáticos de ambos artistas, ya que su trabajo en conjunto hizo que muchos se involucraran en su relación de la vida real.

Y es que dada la química entre ellos frente a cámaras, hubo quienes se preguntaron si es que nació un romance en algún momento, sin embargo, cada uno tenía sus respectivas parejas.

Olivia Newton-John fue recordada con conmovedores homenajes en su cumpleaños 74

John Travolta no fue la única persona cercana a la actriz que celebró su cumpleaños a menos de dos meses después de su muerte.

Chloe Lattanzi, la única hija de Newton-John, también compartió un video de ella y otros miembros de la familia “celebrando el cumpleaños de mi hermosa mamá” en Instagram.

Por su parte, John Easterling, el viudo de la intérprete británica, optó por reflexionar sobre los maravillosos momentos que pasó con la difunta actriz antes de que muriera.

“Recuerdo el primer cumpleaños cuando estábamos juntos y llevé a Olivia a una aventura de una semana en las islas exteriores de las Bahamas rodeadas de un agua turquesa hermosa, pacífica y espectacular”, es una parte del extenso mensaje que le dedicó. View this post on Instagram A post shared by John Easterling (@therealamazonjohn)

