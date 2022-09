Escándalo: Investigan a un futbolista argentino y dos brasileños por presuntamente violar a una mujer

Las autoridades brasileñas investigan al atacante argentino Lucas Delgado y a dos compañeros del Botafogo de Ribeirao Preto por su presunta responsabilidad en la violación de una mujer en un hotel de Río de Janeiro.

Este jueves fuentes oficiales informaron que el club de Sao Paulo ha decididos rescindir del contrato de Delgado, y sancionar de forma preventiva a Eduardo Hatamoto y Joao Diogo, mientras se finalizan las investigaciones.

El hecho ocurrió la madrugada del lunes, en medio de las celebraciones del club de Botafogo-SP luego de confirmar su ascenso a la segunda división del fútbol brasileño.

Los futbolistas se fueron a celebrar en una discoteca de Río de Janeiro, y allí Delgado conoció a una joven con la que después se fue al hotel.

Três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, estão sendo investigados sob suspeita de estuprar e agredir uma mulher, no Rio de Janeiro. O atacante Lucas Delgado deixou o clube após o caso. #PrimeiroJornal pic.twitter.com/ZaV9HsKbE1 — Band Jornalismo (@BandJornalismo) September 29, 2022

En entrevistas al grupo Globo, se conoció que la víctima consintió tener relaciones sexuales con el jugador argentino, pero se quejó de que no usara condón.

En su testimonio detalló que horas después ingresaron a la habitación los otros dos compañeros de Delgado y la agredieron física y verbalmente. Además, la forzaron a tener sexo con ellos.

“Los dos entraron. Entonces empezaron a querer tocarme. Yo diciendo que no, que no quiero. No quiero. Fue entonces cuando uno me dio un mordisco en el pecho”, relató la víctima.

La Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer el caso, que corre bajo secreto de la justicia.

En una nota, señaló que un grupo de agentes fue hasta el hotel para conversar con los trabajadores del hotel y solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad.

Por su parte, la víctima fue sometida a un examen de cuerpo de delito, de acuerdo con la información.

El Botafogo de Ribeirao Preto reafirmó en su comunicado “su repudio a toda y cualquier forma de violencia y acoso, especialmente contra las mujeres“, y que “contribuirá en la verificación de los hechos y responsabilidades”.

Con información de EFE.

