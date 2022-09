Lanzan avance de la película ‘Hot Take: The Depp/Heard Trial’, sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

El drama judicial de Johnny Depp y Amber Heard no solo se convirtió en un documental, sino también en una película, ‘Hot Take: The Depp/Heard Trial’, cuyo primer tráiler acaba de ser publicado mostrando a Mark Hapka y Megan Davis en sus papeles como Johnny y Amber.

La cinta, cuyo estreno es este 30 de septiembre, es original de Tubi del estudio independiente MarVista Entertainment de FOX Entertainment, y cuenta con Melissa Marty como la abogada de Depp, Camille Vasquez, y Mary Carrig se une como la abogada de Heard, Elaine Bredehoft.

De acuerdo con el teaser, el contenido de ‘Hot Take: The Depp/Heard Trial’ parece querer llevar a otro nivel el litigio más comentado del año y querer copiar algunas situaciones de manera idéntica.

Y es que se recrearon momentos de los procedimientos judiciales por difamación que conmocionó al mundo entero durante seis semanas.

Así como incidentes pasados ​​entre la pareja que ellos mismos compartieron durante sus testimonios individuales. Incluso, en un momento también hay una escena en la que ambas estrellas se besan.

No habrá sido difícil captar momentos fieles a la realidad, puesto que todo el juicio se retransmitió públicamente y acabó por convertirse en una colección de momentos virales.

Guy Nicolucci escribió la película que fue dirigida por Sara Lohman. Los productores ejecutivos incluyen a Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer y Fernando Szew.

“Es el primer día del juicio por difamación de Depp vs. Heard “, dice un reportero en el tráiler, antes de hacer referencia a la multitud afuera del juzgado que anima a Depp. “Aunque los fanáticos están mostrando su apoyo a ambos lados, claramente hay un favorito aquí”.

