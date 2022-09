Lanzan el primer adelanto del documental sobre el juicio de Amber Heard y Johnny Depp

Por si al juicio de difamación de Amber Heard y Johnny Depp le faltaba algo, ahora se estrenará un documental con todo lo acontecido y Discovery+ ya ha revelado el primer adelanto.

La producción titulada ‘Johnny vs Amber: The US Trial’ se estrenará el próximo 20 de septiembre y muestra impactantes detalles del juicio iniciado por un artículo de opinión que Amber escribió en el que hablaba de su experiencia como supuesta víctima de abuso doméstico.

A pesar de no ser mencionado específicamente en el artículo que fue publicado por el Washington Post en 2018, los abogados de Johnny argumentaron que implicaba que él fue violento con ella durante su matrimonio, algo que él negó con vehemencia.

El documental constará de dos partes. La primera mostrará la infancia y los problemas con las drogas y el alcohol a los que se ha enfrentado Depp. Se dice que también se mostrarán sus relaciones amorosas pasadas y cómo las acusaciones de Heard arruinaron su carrera, pero esto no está del todo confirmado.

La segunda parte incluirá entrevistas con Camille Vasquez y Benjamin G. Chew, los abogados de Johnny que le consiguieron el veredicto que el actor quería, así como varias escenas del caso en la sala del tribunal en Fairfax, Virginia.

“Es fácil mirar este caso y pensar que se trata de dos celebridades, con mucho dinero, que tuvieron una relación realmente horrible, pero esta es la vida de un hombre”, dijo Vasquez a la cámara.

‘Johnny vs Amber: The US Trial’ también se centrará en el relato de Heard, incluyendo sus acusaciones de agresión sexual a lo largo de su romance y la recepción enormemente negativa que tuvo en las redes sociales mientras el proceso estaba en marcha.

Entre abril y junio de este año, Johnny Depp y Amber Heard estuvieron involucrados en un juicio por difamación de alto perfil en los Estados Unidos que se retransmitió en directo por YouTube a millones de personas en todo el mundo.

Y fue el 1 de junio cuando el jurado de siete personas dio la razón a Depp y le concedió poco más de $10 millones de dólares de los $50 millones que pedía por daños y perjuicios.

Por su parte, la actriz de ‘Aquaman’ recibió $2 millones de dólares de la contrademanda de $100 millones tras una acusación.

