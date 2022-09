Pamela Silva baila pegadita a Jomari Goyso al ritmo de “La Bilirrubina”

Jomari Goyso es la persona favorita de muchas famosas en la industria de la música y la televisión. Una de esas personas que tanto lo quiere es Pamela Silva, la periodista y conductora de Primer Impacto, con quien comparte muchos de los aspectos más importantes de su vida.

En un video colgado en la cuenta de Instagram del famoso crítico de modas de origen español, podemos ver cómo la parejita disfruta bailando pegadito al ritmo de “La Bilirrubina”. Y es que todos saben que Jomari así como ama el mundo de la moda, así ama bailar bachata.

Pero Jomari no es conocido sólo por esto en sus redes sociales. Desde hace varios años, Goyso viene compartiendo sus conocimientos no sólo de la moda, sino también del maquillaje y del cuidado del cabello con todas sus “primas y tías” en Instagram.

Junto a Aly Villegas entendimos que no importa si tenemos el cabello graso, siempre hay que utilizar acondicionador para que nuestras puntas nunca estén tan resecas. Lia By Jomari Goyso es la marca creada para cubrir este tipo de necesidades.

Así también hemos descubierto cómo tratar y cuidar los rizos en el cabello. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

