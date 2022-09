“Si puede vivir con usted y yo lo recogería los fines de semana”: Niñera causa polémica al revelar petición de una madre

No cabe duda que tener un hijo le dará un vuelco completo a tu vida, algo a lo que muchos no están preparados, ya que no desean hacer algunas modificaciones a su ritmo y estilo de vida, lo que hace que sucedan cosas como la que recientemente ha sido severamente criticada en redes sociales.

En la mayoría de los casos, cuando ambos padres trabajan, es normal enviar a los niños más pequeños a la guardería o bien, dejarlos en casa de un familiar (generalmente los abuelos) o bien, contratar los servicios de una niñera para que esta se haga cargo de los hijos mientras ellos no estén.

Sin embargo, una niñera ha generado toda una polémica en Twitter tras compartir una conversación que tuvo recientemente con una mamá que buscaba contratarla, básicamente para que ella se hiciera cargo de su hijo, de tan solo días de nacido, toda la semana, 24/7.

En la captura del chat subido por la usuaria @lunamm21 se puede leer cómo la madre le preguntó si era posible que dejara a su bebé en su casa, a lo que la niñera respondió que no había problema, solo que quería saber en qué horario.

Para su sorpresa, la madre respondió lo siguiente: “Si puede ser vivir con usted y yo recogerla en algún fin de semana”.

Hay gente a las que se les debería quitar el privilegio de ser padres pic.twitter.com/GCMhOXC3Kd — Luna (@lunamm21) September 26, 2022

Atónita por la respuesta, la niñera le pregunta a qué se refiere, mientras la mujer asegura que “mi horario de trabajo es muy largo y no puedo estar pendiente”, señala y añade: “Es decir, dejarlo con usted y un fin de semana me lo llevo a casa por que solo los findes tengo tiempo”.

“Hay gente a las que se les debería quitar el privilegio de ser padres”, escribió la niñera, un tanto indignada por la propuesta de esta madre.

El tuit generó todo un debate, ya que hay quienes apoyaron la postura de la niñera mientras que otros indicaron que no se debería de juzgar a la madre, pues se desconoce en qué trabaja, y también hubo quienes señalaron que la niñera mostró ser poco ética al revelar una conversación privada.

