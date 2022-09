Video: Portero de la U de Chile fue herido con un petardo en el partido contra Universidad Católica

El portero de la Universidad de Chile, Martín Parra, resultó herido este miércoles al ser impactado por un petardo que fue arrojado a la cancha durante el partido contra la Universidad Católica.

El hecho se presentó justamente al minuto 4′ del encuentro, justo después que el delantero Fernando Zampedri anotara un gol de penal.

En medio de la celebración, los aficionados de la Universidad Católica arrojaron el artefacto explosivo al portero desde la grada, y al explotar, el arquero se cayó al piso aturdido.

Parra tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano, y el encuentro de la liga chilena fue suspendido.

Se conoció que Parra sufrió un trauma acústico agudo por la explosión del petardo, y presentó mareos constantes.

Se traslada a Martín Parra a un centro asistencial en Santiago tras los incidentes con fuegos de artificio que imposibilitaron la continuación del encuentro.



A través de un comunicado publicado en Twitter, el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile reclamó lo ocurrido y condenaron los hechos. Además, hicieron un llamado de atención a las autoridades de ese país.

“Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol. Impresentable que no se aprenda nada y que no existan sanciones ejemplificadoras ¿Qué esperamos, que muera un jugador?“, indicó el sindicato en la misiva.

Hasta el momento la Asociación Nacional de Fútbol profesional no ha reaccionado ante lo sucedido.

