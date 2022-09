Adamari López responde al cariñoso mensaje que le envió Andrés García

Adamari López comentó en Hoy Día que el mensaje que el actor Andrés García le había enviado ya era de su conocimiento. El protagonista de telenovelas dijo: “Es la muñequita preciosa, más linda que tiene Telemundo”.

La puertorriqueña se mostró muy agradecida por las palabras de García y aseguró estar orando para que éste se recupere pronto y pueda estar gozando de perfecta salud. El video fue compartido en la cuenta de Instagram del programa, al cual Adamari también reaccionó diciendo: “Bendiciones y salud para mi querido @andresgarciatvoficial“. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

El público de Telemundo reconoce las palabras de Andrés García y las utiliza también en favor de Adamari a través de mensajes como estos: “Tan Bella nuestra muñeca, Dios la bendiga por ese carisma tan bello que tiene”. El público de García agradece el cariño recíproco que existe entre ellos: “Eres muy bella Ada, Dios siga llenando tu vida de hermosas bendiciones y mucha salud”.

Adamari también se mostró abierta con el actor mexicano Lambda García, ganador de Top Chef VIP, a quien recibió con un caluroso abrazo en Telemundo y a quien le augura grandes bendiciones en la televisora: “¡Felicidades @lambgarcia!, se vendrán cosas increíbles para ti, y todos estamos listos para seguir disfrutando de tu talento”. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

