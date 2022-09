Hijo de Toño Mauri da nuevos detalles de la salud del actor, tras contraer Covid por segunda vez

Tras estar al borde de la muerte por Covid-19 por el que, incluso, tuvo que someterse a un trasplante doble de pulmón por las secuelas que la enfermedad le dejó, Toño Mauri indicó que por segunda ocasión se contagió.

Fue el actor quien compartió la noticia en sus redes sociales con una imagen en la que aparece acostado con cubrebocas, haciendo una petición a las personas para que no se confíen y continúen cuidándose.

“¡Otra vez Covid!”, escribió al inicio del mensaje. “Por favor no bajen la guardia, ¡No se confíen!”, expresó consciente de cómo la gente ha dejado de tener medidas sanitarias.

“Yo con mis cuatro vacunas y refuerzos y me volvió a dar. ¡¡¡Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!!”, agregó en la publicación que también muestra su prueba positiva.

Sus fanáticos pronto se mostraron preocupados y consternados, ya que el coronavirus puso en jaque su salud durante varios meses mientras estuvo hospitalizado en Miami, Florida.

Y para evitar especulaciones, ha sido el hijo de Toño Mauri quien rompió el silencio para narrar la forma en que descubrieron que su padre adquirió nuevamente Covid-19 y para hablar sobre su estado de salud.

“Gracias a Dios está súper bien, yo creo que ya va de salida, lleva unos días desde el primer positivo, y la verdad es que él está muy bien, ahorita ya anda caminando, anda cocinando, está haciendo un poco la vida normal”, explicó Toño Mauri Jr. en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’.

“Fue hace unos días que le hicimos una prueba casera porque tenía calentura y como resfriado y salió negativa, pero luego le hicimos una PCR en un laboratorio, y fue cuando salió positiva, pero lo bueno que ya había pasado la calentura y eso, y ni sabíamos que era Covid”, confesó.

Por último añadió: “Tiene que tener las defensas bajas, porque si suben su cuerpo se da cuenta que los pulmones no son suyos y los rechaza, pero creemos que es eso, porque esta vez es al único que le dio, toda la familia salimos negativos”.

