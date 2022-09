Selena Gomez rompe el silencio sobre la reveladora entrevista de Hailey Bieber

Selena Gomez tuvo un mensaje importante para sus seguidores después de que Hailey Bieber apareciera en el podcast “Call Her Daddy” para abordar en una entrevista los rumores en línea de que ella “robó” a Justin de Selena.

“No es mi carácter meterse con la relación de alguien. Simplemente nunca haría eso. Me criaron mejor que eso. Puedo decir, sin rodeos, nunca estuve con él cuando tenía una relación con alguien” Hailey Bieber

Hailey y Justin se comprometieron en julio de 2018, meses después de que el cantante de ‘Love Yourself’ terminara su romance intermitente con Gomez.

Debido al corto período de tiempo entre las relaciones, los fanáticos especularon en ese momento que Bieber engañó a Selena y enviaban mensajes de odio a Hailey como resultado. Además, los trolls a menudo se empeñan en enfrentarlas.

“Gran parte de la persecución y el odio hacia mí viene de que piensan que me ‘lo robé’“, expresó la modelo fundadora de ‘Rhode Beauty’ a lo que Selena Gomez tuvo una respuesta.

La cantante de ‘Love You Like a Love Song’ destacó en un video en vivo de TikTok la importancia de ser amable el uno al otro y condenó el abuso online al que se ha visto sometida la esposa de Justin.

“Creo que hay cosas que no necesito saber, pero que me parecen asquerosas y viles. Nadie, jamás, debería hablar de la forma en que he sido testigo últimamente. Lo único que tengo que decir es que me parece irónico ver esto [de mis propios fans] cuando he lanzado un disco que precisamente emplea palabras amables y positivas. Porque eso es exactamente lo que quiero. Ya está. Nada de lo que he presenciado viene de mí, y quiero que todos ustedes lo sepan”, ha declarado la estrella ‘Only Murders in the Building’.

Selena Gomez takes to TikTok Live to send a message to fans regarding hate. pic.twitter.com/i4NfvhICyt— Pop Crave (@PopCrave) September 30, 2022

