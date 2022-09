Hailey Bieber habla por primera vez sobre si “robó” a Justin Bieber de Selena Gomez

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la posibilidad de que Justin Bieber y Hailey empezaron a salir cuando el cantante canadiense todavía estaba con Selena Gomez. Sin embargo, Hailey dejó las cosas claras finalmente cuando le preguntaron si robó a Justin de Selena.

¿Estuvieron involucrados Hailey Bieber, Justin Bieber y Selena Gomez en un triángulo amoroso?

A pesar de que Hailey y Justin están casados ​​desde 2018, Internet parece estar obsesionado con enfrentar a Hailey y Selena, pero después de años de rumores, los seguidores de las estrellas conocerán al fin la versión de Hailey.

“Esto es tan loco que, literalmente, nunca he hablado de esto nunca. Gran parte de la persecución y el odio hacia mí viene de que piensan que me ‘lo robé’“, se escucha decir a Hailey en un fragmento de la entrevista que ofreció al podcast ‘Call Her Daddy’, que se emitirá este día.

“Se trata de que la gente sepa la verdad, porque hay una verdad”, añadió la modelo fundadora de ‘Rhode Beauty’ insistiendo que hay más en la historia de lo que mucha gente piensa.

“No es mi carácter meterse con la relación de alguien. Simplemente nunca haría eso. Me criaron mejor que eso. Puedo decir, sin rodeos, nunca estuve con él cuando tenía una relación con alguien” Hailey Bieber

Esta es la primera vez que Hailey comenta directamente si hubo o no una interposición entre el comienzo de su relación con Justin y el final de su relación con Selena, con quien Bieber salió de forma intermitente durante unos siete años.

Y aunque Hailey celebró recientemente su cuarto aniversario de bodas con Justin Bieber, es consciente de que aún quedan dudas sobre el inicio de su romance con él. View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)

Sigue leyendo: Así es la mansión de Justin y Hailey Bieber que fue invadida por un desconocido

– Justin Bieber anuncia la cancelación de su gira ‘Justice World’ por problemas de salud física y mental

– Hailey Bieber admite que su matrimonio con Justin Bieber implica mucho trabajo