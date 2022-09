Zelensky solicitó la inclusión de Ucrania en la OTAN y advirtió que “nunca” negociará con Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció este viernes que Ucrania iba a firmar una solicitud de adhesión acelerada a la OTAN y que no negociará con Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder, declaraciones que llegan minutos después de que el Kremlin indicara formalmente que la anexión de cuatro regiones ucranianas.

“Adoptamos una medida decisiva al firmar la candidatura de Ucrania con vistas a una adhesión acelerada a la OTAN”, señaló Zelensky en un video difundido en las redes sociales.

El mandatario enfatizó que a pesar de la petición de Rusia para el “cese” de las hostilidades, no negociará con su homólogo.

“Ucrania no negociará con Rusia mientras Putin sea el presidente de la Federación de Rusia. Negociaremos con el nuevo presidente”, agregó Zelensky.

Luego del anuncio de la anexión Luhansk, Donetsk, Jerson y Zaporiyia, Putin llamó a Ucrania poner fin a la guerra y regresar a las mesa de negociaciones. No obstante, advirtió que la opción “hecha” por las cuatro regiones de unirse a Rusia es “definitiva”.

“Los habitantes de Luhansk, Donetsk, Jerson y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre”, manifestó Putin este viernes. “La gente votó por nuestro futuro común”.

“Llamamos al régimen de Kiev a cesar de inmediato el fuego, poner fin las acciones militares, a la guerra que desató el 2014 y volver a la mesa de negociaciones“, apuntó el líder del Kremlin en un discurso previo a la firma de los tratados de la controversial anexión.

Putin añadió que el colapso de la “hegemonía” occidental ya comenzó y no tiene marcha atrás, pero insistió en que Rusia no aspira a “restaurar” la Unión Soviética, pese a la anexión confirmada tras los referendos auspiciado por el régimen ruso.

“La URSS desapareció, el pasado no puede ser traído de vuelta. Y Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día; no aspiramos a eso“, sentenció Putin.

Con información de DW

