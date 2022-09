Elizabeth Gutiérrez, ex de William Levy, rompe el silencio y dice: “Tengo mucho que decir”

Lucho Borrego conversó con Elizabeth Gutiérrez, ex pareja de William Levy, supuestamente, y aunque la actriz al parece no pronunció si quiera el nombre de su ex, sí afirmó que su silencio es más por prudencia, y no porque no tenga algo que decir. Es más, la mexicana le dijo claro a Lucho: Tengo mucho que decir”. La entrevista, por otra parte, le fue dada a UniMás, para el programa “¡Siéntese quien pueda!” conducido por Julián Gil, actor con el que Levy trabajó en el pasado durante las grabaciones de la telenovela “Sortilegio”, en donde fue la pareja protagonista de Jacky Bracamontes.

Desde el pasado mes de febrero la prensa rosa asegura en cada publicación sobre William Levy, que éste y Elizabeth han dejado de estar juntos. Abona a este argumento el hecho de que éste ahora se encuentre en España grabando “El Conde de Montecristo” su nuevo trabajo actoral, junto a la actriz Esmeralda Pimentel. Sin embargo, las declaraciones de Elizabeth hacen suponer que ellos podrían haberse reconciliado.

Ely, como la conocen muchos en redes sociales, contó que en la vida de pareja suceden muchas cosas, peleas o discusiones que luego se resuelven, su vida junto a Levy ha sido así desde los inicios. Ellos han terminado y retomado su relación en varias ocasiones. Y cabe señalar que aún cuando a él se le vincule con muchas mujeres, incluso compañeras de trabajo, a él nunca se le ha visto de manera oficial con otra mujer que no sea Elizabeth Gutiérrez.

La protagonista de “El Rostro de Analía” fue muy clara al decir que todo lo que converse con el padre de sus hijos se quedará ahí, con él y que nada saldrá de las cuatro paredes de su casa, y es que aún cuando sea una figura pública, ella no se ha caracterizado por hacer de su vida privada un reality para la prensa y el público.

Explicó también que su hermetismo es para proteger a sus hijos y la familia que tienen: “Proteger a mis hijos, protegernos porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no”.

