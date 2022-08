Elizabeth Gutiérrez confirma su separación con William Levy y asegura que las críticas que ha recibido desde entonces la han hecho llorar

Elizabeth Gutiérrez revela que desde que decidió dar por terminada su relación amorosa con William Levy hace unos meses ha recibido cientos de comentarios negativos en redes sociales y confiesa que muchos la han hecho sentir mal.

Durante un episodio de su talkshow “Ojos De Mujer”, la actriz aseguró que, aunque ha procurado hacer caso omiso a lo que sus detractores publican sobre ella, hay ocasiones en que no ha podido evitar enojarse o incluso soltar el llanto.

“Las críticas y algunos comentarios sí llegan a afectarme, pero ya no a este extremo de cuestionarme qué estoy haciendo mal. La gente que se esconde detrás de las redes sociales no sabe lo feo que es eso, no entienden que detrás de esos comentarios hay una persona que sufre y que le duelen“, dijo Elizabeth.

Para finalizar, la también conductora invitó al público en general a ser más empáticos con las personalidades a las que siguen y a cuestionarse si los comentarios que realizan verdaderamente valen la pena o sólo lo hacen para perder el tiempo.

