Elizabeth Gutiérrez camina con un enterizo nude que dibuja todo su trasero y expone su hilito dental

Bellísima y soltera. Elizabeth Gutiérrez es una mujer soltera. La conductora de “Ojos de Mujer” confirmó su estado civil actual cuando en dicho programa aseveró que desde que tomó la decisión de separarse de William Levy ha recibido críticas que la han llevado del enojo al llanto.

“Las críticas y algunos comentarios sí llegan a afectarme, pero ya no a este extremo de cuestionarme qué estoy haciendo mal. La gente que se esconde detrás de las redes sociales no sabe lo feo que es eso, no entienden que detrás de esos comentarios hay una persona que sufre y que le duelen”, dijo la ex de William Levy.

Ahora que la mamá de Christopher y Kailey tiene el corazón solito y sólo lleno de amor por sus hijos, es libre de rehacer su vida con quién le plazca. A través de Instagram sus fans han podido apreciar cómo con el paso del tiempo, sobre todo después de esta ruptura, la actriz se ha dejado ver de maneras más sexys y atrevidas en sus redes sociales, como bien se puede apreciar en el siguiente video.

Ely, como le dicen sus amigos, aparece caminando en un malecón rumbo a la playa; lleva puesto un enterizo nude, prenda que es tan delgada que bajo la sombra que ha generado el sol sobre su cuerpo se puede aún apreciar que Elizabeth Gutiérrez lleva sólo un hilito dental, tan chiquito como pecaminoso.

