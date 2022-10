“Fuiste imprudente con mi corazón”, se revelan los últimos mensajes del famoso chef Anthony Bourdain a su novia Asia Argento

Una biografía no autorizada del famoso chef y presentador Anthony Bourdain revela cuáles fueron los últimos mensajes que compartió con su entonces novia, la actriz italiana Asia Argento, con quien tuvo intensas peleas a distancia antes suicidarse en junio de 2018 a los 61 años, mientras se encontraba en Francia.

“Down and Out in Paradise” de Charles Leerhsen cuenta detalles íntimos de los últimos días de Bourdain en Francia, buena parte de esta información, tomada de mensajes de texto y correos electrónicos en su teléfono y computadora portátil. El chef y escritor fue encontrado sin vida en su habitación de hotel.

En sus últimos días, Bourdain, un hombre que viajaba 250 días al año se encontraba en Kaysersberg para filmar un episodio de su serie Parts Unknown con su amigo, el chef francés Eric Ripert.

El chef y la actriz italiana tendrían una relación problemática y el equipo cercano a Bourdain que se encontraba con él en Francia estaba preocupado. El historial de navegación del chef mostró que en los últimos tres días de su vida buscó en Google “Asia Argento” varios cientos de veces.

“Parecía que todo lo que hacían era pelear. Sobre todo, se quejaba de que él era demasiado posesivo. Más tarde, Argento diría: ´Siempre le dije que mis hijos eran lo primero, mi trabajo lo segundo y él lo tercero´. Sin embargo, una de sus principales preocupaciones (de Bourdain) era que algún día llegaría cuarto o quinto, detrás de su hombre u hombres del momento”, comparte People.

Los paparazzi captaron a Asia con el periodista francés Hugo Clément en las calles de Roma y en el vestíbulo del Hotel de Russie. Cuando esta información llegó a Bourdain justo cuando comenzaría a grabar con Eric Ripert.

El equipo del programa de Bourdain fue testigo de intensas peleas que comenzaron el martes 5 de junio entre el chef y la actriz.

Las cosas se intensificaron el miércoles cuando, según todos los informes, Argento le dijo a Bourdain que ya no quería estar con él. Todos lo vigilaban todo el día y la noche debido a lo angustiado que se encontraba. El jueves parecía estar mejor y quería que todos retrocedieran y al día siguiente peleaban de nuevo. Luego, el chef decidió acabar con su vida.

People comparte parte de los mensajes de texto que Bourdain y Argento intercambiaron durante la noche anterior a la muerte del chef.

“AB: Estoy bien. No soy rencoroso. No estoy celoso de que hayas estado con otro hombre… Pero fuiste descuidada. Fuiste imprudente con mi corazón…Es solo eso lo que duele… Espero que tengas piedad de mí por estos sentimientos”.

Argento responde a Bourdain que ya no puede seguir en su relación con él y se queja de su “posesividad idiota”, le dice “llama al maldito médico”. “Yo soy la víctima aquí”, le escribió la actriz.

“AB: Habría sido tan fácil haberme ayudado aquí. Necesitaba tan poco. Pero “f— you” es tu respuesta”.

Bourdain le señala a Argento su poco afecto y respeto hacia él, así como su falta de empatía.

Asia Argento reacciona a los textos revelados

Luego de la publicación de “Down and Out in Paradise” en donde se revelan las últimas conversaciones entre Bourdain y Asia Argento. La actriz compartió en Instagram una foto en la que muestra una playera con un mensaje sobrepuesto que también envió en su momento al difunto chef: “Deja de romperme las bolas”.

Según la biografía Bourdain preguntó a Argento “¿Hay algo que pueda hacer?” a lo que ella respondío: “Deja de romperme las bolas”. Finalmente, Bourdain dijo: “Está bien”.

Te puede interesar:

–Qué comieron 10 celebridades antes de morir

–Alimentos que la reina Isabel II nunca comía

–¿Por qué a las abejas reales también se les informó sobre la muerte de la Reina Isabel II?