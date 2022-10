Carmen Villalobos posa con un diminuto bikini rosado para recibir el mes de octubre

La conductora Carmen Villalobos sigue siendo tema de conversación y no se trata solamente del profesionalismo que pueda llegar a transmitir a través de unas pantallas del televisor, y es que siempre ha mantenido cautivos a sus seguidores de la red social Instagram y este domingo no quiso pasar por alto la fecha.

A través de su cuenta personal compartió con sus más de 20,6 millones de seguidores que quería darle la bienvenida al mes de octubre con un toque bastante tropical, al tiempo que luce un traje de baño rosado con estampado, quien además se encuentra disfrutando de su estadía en Puerto Rico.

“Holaaaaaa octubre“, fue el mensaje que acompañó la publicación que quiso compartir con quienes están atentos al contenido que ella constantemente sube a la aplicación.

Los comentarios a su favor no se hicieron esperar, y es que la también actriz de 39 años no deja de cautivar a sus fanáticos con la belleza y personalidad que la caracteriza. Por ello, la publicación que no lleva ni siete horas en el feed, ya supera las 1,300 expresiones sobre lo bien que se ve con ese look playero que sin duda resalta su color de piel.

“Bella”, “Bonita”, “Simplemente perfecta”, “Hermosa nuestra Carmen”, “Más hermosa y espectacular imposible”, “Feliz inicio de mes”, “Preciosa, eres mi amor platónico”, “Hermosa como siempre”, “Al fin”, “Un lindo domingo Carmencita”, “Las Diosas sí existen”, “Mi Catica”, “Ay, pero mira nada más que belleza de mujer”, “La foto que más quería no la subiste”, “Eres la más hermosa”, “Espectacular Dios mío”, “Qué mujer más espectacular”, “Feliz inicio de mes”, fueron algunas de las impresiones que generó el post.

Sin embargo, algunos manifestaron su incomodidad, debido a que la colombiana no llegó a compartir una foto completa para mostrar mejor el bikini que decidió enseñarles a quienes no pierden detalle de lo que se mantiene haciendo.

Villalobos dejó claro que trabaja fuertemente para seguir manteniendo su esbelta figura muy bien conservada en medio de todos los compromisos profesionales que ha llegado a tener recientemente.

