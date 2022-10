Juan Osorio arremete contra Laura Bozzo por opinar sobre los casi 40 años que él le lleva a su novia

El productor de televisión Juan Osorio en los últimos días se ha visto envuelto en una polémica luego que tomara la determinación de hacerse un tatuaje bastante particular, pues se trata de la inicial del segundo nombre de su pareja actual a quien le lleva casi 40 años de diferencia.

A su vez, diversos internautas le comentaron el post que compartió en la red social Instagram, al tiempo que lo compararon con los cantantes Christian Nodal y Lupillo Rivera, ambos sostuvieron una relación sentimental con Belinda. Lo llamativo en esta oportunidad es que los dos decidieron marcar su piel con algo referente a ella, y con el pasar del tiempo lo terminaron cubriendo con otro diseño.

Sin embargo, no solamente los usuarios de las diversas plataformas son quienes se han encargado de hacer algún tipo de comentario negativo sobre esa relación de la que muchos no están de acuerdo por la gran diferencia de edad que existe, y es que Laura Bozzo también emitió comentarios negativos sobre esto.

“Esta chica: ‘Ay, no me quiero hacer tatuajes porque qué dirá mi papá’, pero ¿Qué dice tu papá, mi amor que estés con un hombre 40 años mayor? Si un hombre está con una 40 años menor no pasa nada, pero si una mujer está con uno 20 años menor: ‘vieja ridícula, lo mantiene’. El hombre 40 años mayor, ¿Qué periodista lo ha cuestionado?”, mencionó la conductora peruana en ‘De Primera Mano’.

El reconocido productor de televisión aparentemente no estaría de acuerdo con los críticas de su romance con Eva Daniela. Por ello, le respondió de manera contundente a la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 2’, debido a que desde su percepción no sería la persona más idónea para hablar de los romances ajenos.

“Tengo una duda ¿su novio estaba de la misma edad?”, añadió. Así fue como hizo referencia una pareja que ella tuvo, se trata de Cristian Zuárez, quien actualmente tiene 44 años y ella 70, siendo así una situación similar la de que vive el productor de ‘El Rey’.

Te puede interesar:

· Juan Osorio arremete contra Belinda y dice que no tiene que “regalar un coche” para que lo quieran

· Juan Osorio es comparado con Christian Nodal y Lupillo Rivera por tatuarse en honor a su novia

· Juan Osorio sobre Pablo Montero: “Me lastimó emocionalmente”