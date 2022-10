Adamari López celebra una década en Telemundo y agradece por haber salido de su “zona de confort”

La conductora de televisión Adamari López es reconocida por el gran trabajo que realiza todos los días a través de las pantallas de Telemundo, empresa en la que ya cumplió una década de su vida dedicado a proyectos que le han sumado aspectos positivos a su carrera profesional. Por ello, a través de sus redes sociales ella quiso manifestar lo alegre que se sentía.

“Hola, hola, mi gente linda, un besito y un abrazo muy grande para todos. Bueno, estoy aquí en mi trabajo, en Telemundo y me llegó algo que quería compartir con ustedes porque me llena de mucha alegría y mucho orgullo. Hace 10 años yo comencé a trabajar en esta empresa, en Telemundo, que me dieron la oportunidad de seguir creciendo en mi carrera profesional, dándome la oportunidad de ser conductora del show de la mañana ‘Hoy Día’, en aquel momento se llamaba ‘Un Nuevo Día‘”, comenzó diciendo en un video que casi alcanzó los 10 minutos en Facebook.

La puertorriqueña se siente inmensamente agradecida por ese momento que se le llegó a presentar en su vida hace 10 años, dejando así a un lado lo que fue su profesión como actriz, pues ahora le correspondería animar a toda una audiencia desde bien temprano de lunes a viernes.

“Me dieron una oportunidad inmensa de crecer y de salir de mi zona de confort, de hacer novelas, proyectos dramáticos y creer en mí cuando a lo mejor mucha gente pensaba que no iba a funcionar para eso”, fueron parte de las palabras que manifestó.

Además, la madre de Alaïa Costa quiso mostrar algo mucho más especial y fue un reconocimiento que recibió por parte del canal. Por ello, dijo: “Miren este cubo de los 10 años en Telemundo NBC Universal. Aquí está este reconocimiento a este esfuerzo y a esta oportunidad que me da la empresa”.

En el audiovisual se le vio acompañada de un caballero al que aprecia bastante, y es que se trata de Ángel Raúl Román, quien es una de las personas con la que ha vivido grandes experiencias durante su paso por el programa al que le ha dedicado tanto tiempo de su vida.

“La hemos pasado increíble. La gente también pensaría que levantarse y hacer el show es súper divertido, pero estar levantándose en la madrugada es un trabajo fuerte. Yo creo que hay mucha disciplina involucrada en todo esto, pero Angelito hace que, al menos para mí, todo el trabajo sea más fácil y llevadero”, explicó.

