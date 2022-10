Danna Paola se lanza de un avión en paracaídas y termina vomitándolo todo

Danna Paola estuvo con Juanpa Zurita y éste se la llevó para que juntos se lanzaran de un avión en paracaídas. La cantante y actriz explicó que durante mucho tiempo estuvo rehusándose a vivir esta experiencia, pero ahora que ha lanzado Éxtasis, su último material discográfico, ésta ya no tuvo argumentos para negarse.

Su novio, Alex Hoyer, la acompañó en esta travesía, sin embargo éste no se aventó sino que se quedó en tierra esperándola. Horas antes de lanzarse hicieron varias bromas en donde intentaban saber qué harían en caso de que Danna no sobreviviese al salto. Esto no fue del todo agradable para la protagonista de “María Belén”, pero aún así estuvo dispuesta a bromear un poco al respecto.

Pese al susto, Danna realizó un excelente salto, según explicó el instructor y logró vencer la necesidad de vomitar, tomándose una Coca Cola al final para evitar el bajón de azúcar por la impresión del salto. Al menos eso es lo que vimos en el vídeo. Pero la historia fuera de cámaras fue otra.

En una entrevista reciente esto fue lo que la cantante tuvo que decir: “De veras, no tienen ni idea del nivel de estrés y ansiedad que estamos manejando todos en este tour. Es demasiada información, pero me aventé del paracaídas junto a Juanpa y vomité, pero cuando ustedes ya no vieron. Me puse muy mal después de ese salto, pero fue un éxtasis total y no puedo creer que lo logré“.

Aquí el video en el que pueden ver toda esta aventura de principio a fin.

