Danna Paola asegura que se siente más sexy que nunca tras rumores sobre su peso

Danna Paola habló acerca de cómo se siente luego de que circularan rumores que aseguraban que se había hecho la manga gástrica para bajar de peso. La cantante y actriz mexicana lo hizo durante el estreno de su más reciente video musical ‘XT4S1S’.

La artista recientemente estuvo involucrada en rumores con respecto a su pérdida de peso. En los Premios Juventud 2022 se le vio luciendo un vestido de transparencias en el que se notó más delgada, situación que causó la preocupación de sus seguidores. También se rumoró que se había sometido a una manga gástrica para perder kilos. Ante esta situación, ella habló de cómo se siente.

“Yo estoy perfecta, mi amor. No estaría trabajando como estoy trabajando si estuviera algo mal, realmente. Yo creo que, mira, soy una mujer sana gracias a Dios, tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo. Me encanta cantar, bailar… De levantarme todos los días a ser la artista que soy. Una persona que realmente tiene un problema no podría trabajar, con eso lo digo todo”, respondió Danna Paola sobre cómo está en estos momentos.

Más adelante, la cantante y actriz mexicana agregó que está muy feliz en este momento de su vida y que se siente muy muy sexy. “Yo hoy en día me siento más sexy que nunca. deje justo esta parte, que me dejaran de importar lo que opinan o lo que dicen y no dicen de mi. Yo estoy tan feliz conmigo y con mi vida con mi proyecto con mi cuerpo que creo que es algo que tenemos que empoderar mucho más”, expresó.

Hace algunos días Danna Paola dio muestras de lo sensual que se siente. En su cuenta de Instagram publicó una muy atrevida fotografía que tiene que ver con el video de su más reciente tema musical. Acostada en el piso, con tirantes que apenas cubren su cuerpo, posó mirando a la cámara.

“La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar… gracias x todo el amor y el reconocimiento que le están dando a #XT4S1S de verdad es mi canción favoritaaaaaaaaaaaaa, me empodera, me vuelve locaaaaa, y me hace sentir TODO, que vibra tan deliciosa en la que estamos hoyyyyy”, dijo.

