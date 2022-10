Ivy Queen y Cardi B encienden Instagram tras el concierto de Bad Bunny: “Queremos una canción de las dos”

Cardi B estuvo de invitada especial al segundo concierto que Bad Bunny realizó en la ciudad de Los Ángeles en medio de su gira ‘World’ s Hottest Tour’. La cantante estadounidense de origen latino se subió al escenario del SoFi Stadium para cantar “I like it”, un tema que tiene con Bad Bunny y J Balvin y el público enloqueció ante su llegada.

En ese concierto también estuvo Ivy Queen, la cantante boricua que también apareció como invitada en el primer concierto del ‘conejo malo’ en esa ciudad, luciendo un ajustado atuendo de body que representaba a la bandera de Puerto Rico y con orejas de coneja.

En esa segunda noche de concierto Cardi B e Ivy Queen tuvieron la oportunidad de compartir momentos juntas y la ‘diva del reggaetón’ lo presumió en sus redes sociales y los fanáticos no dudaron en pedir una colaboración entre ambas intérpretes.

Un abrazo detrás del escenario fue el momento que Ivy Queen le mostró a sus millones de seguidores. “Con L de Latinas encendiendo la candela. Hollaaaaaaaaa @iamcardib”, dijo la boricua.

Estas son algunas de las reacciones más destacadas: “No hay nada más lindo que ver a las mujeres apoyándose sin envidia ni malas intenciones!!”, “We NEED A songggg!!!! Necesitamos una canción!!!!!”, “Cardi siempre ha admirado a Ivy, ese momento fue épico para ella”, “Hagan un tema por faa”, “Necesito una canción con ustedes dos. Con eso mi vida sería completa” y “ Yo sé que tú eres la reina del reggaeton pero por favor haz una canción con @iamcardib”.

Tras ese segundo concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles Ivy Queen le dedicó unas palabras a Bad Bunny: “Si hay algo que no voy a permitir es que me hablen sh#t de este caballero que para conmigo ha hecho más que much@s en este género urbano. El respeto con el cual siempre me trata y las acciones hablan por sí solas. Es el number one porque ese corazón que se carga es inmenso”, le dijo la ‘diva’. View this post on Instagram A post shared by IvyQueenDiva (@ivyqueendiva)

Sigue leyendo: Ivy Queen aparece en el concierto de Bad Bunny en Los Ángeles con un atuendo de la bandera de Puerto Rico

Se juntan Bad Bunny y Ivy Queen y se dedican unas palabras de agradecimientos