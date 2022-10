Retiro de 24 marcas de queso en los supermercados debido a un brote de listeria

Un nuevo brote multiestatal de Listeria ha ocasionado el retiro de 24 marcas de queso en los supermercados en los Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) iniciaron una investigación sobre dicho brote.

El brote ha enfermado a seis personas en seis estados: California, Georgia, Massachusetts, Nueva Jersey y Texas. Cinco de los infectados requirieron hospitalización.

La quesería Old Europe Cheese, con sede en Michigan, informó sobre el retiro voluntario de sus quesos Brie y Camembert, ya que podrían estar potencialmente contaminados con Listeria monocytogenes.

La empresa también detuvo la producción y distribución de sus productos Brie y Camembert en las instalaciones de Michigan.

Los quesos fueron vendidos en varios minoristas bajo múltiples sellos y marcas. Los quesos potencialmente afectados se vendieron entre el 1 de agosto y el 28 de septiembre en tiendas minoristas y supermercados a nivel nacional y en México.

Entre las tiendas se incluyen Albertsons, Athenian Foods, Fresh Thyme, Giant Foods, Harding’s, Lidl, Market Basket, Meijer, Price Chopper, Raley’s, Safeway, Save Mart, Shaw’s, Sprouts, Stop & Shop y Whole Foods.

Los consumidores, restaurantes y minoristas no deben comer, vender o servir productos retirados del mercado y deben desecharlos; esto incluye fechas de caducidad que van desde el 28 de septiembre de 2022 hasta el 14 de diciembre de 2022. La FDA ha compartido una lista completa de los productos retirados y las tiendas que potencialmente vendieron estos productos.

Los quesos Brie y Camembert se vendieron a través de diversas marcas, entre ellas: Black Bear, Block & Barrel, Charmant, Cobblestone, Culinary Tour, Fredericks, Fresh Thyme, Glenview Farms, Good & Gather, Heinen’s, Joan of Arc, La Bonne Vie, Lidl Preferred Selection, Life in Provence, Matrie’d, Market 32, Metropolitan, Prestige, Primo Taglio, Red Apple Cheese, Reny Picot, St. Randeaux, Taste of Inspiration, St. Rocco, and Trader Joe.

La FDA advierte que los minoristas pueden haber reenvasado artículos de Old Europe Cheese a granel en envases más pequeños y vendido este producto reenvasado a los consumidores. Es posible que este producto reenvasado no lleve la etiqueta y la información del producto originales.

A las personas que adquirieron queso Brie o Camembert y no saben de donde proviene el producto, la FDA insta a desechar el producto.

El consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes puede ocasionar una infección grave. La listeriosis invasiva ocurre cuando la Listeria se ha propagado fuera de los intestinos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que es más probable que la infección enferme a mujeres embarazadas y sus recién nacidos, adultos de 65 años o mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

Los síntomas de una enfermedad invasiva por lo general comienzan dentro de las 2 semanas después de comer alimentos contaminados con Listeria.

Los síntomas en las personas embarazas suelen incluir fiebre y síntomas parecidos a los de la influenza, como dolores musculares y fatiga.

Las personas que no están embarazadas pueden experimentar dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, además de fiebre y dolores musculares.

Casi 1 de cada 20 personas no embarazadas con listeriosis invasiva muere, según datos de los CDC.

