Chiquis Rivera tuvo una noche mágica y presumió sus curvas en su regreso a los escenarios en México

Chiquis Rivera regresó a México para presentarse en Pachuca con el show de su álbum musical ‘Abeja reina’. La cantante de regional mexicano publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes de lo que fue este gran concierto con lleno total, en el que cientos de personas corearon sus temas y ella se emocionó hasta las lágrimas.

“Cantamos, bailamos, reímos, lloramos… pero más que nada gozamos de una noche mágica, JUNTOS! Gracias por estar conmigo y por hacerme tan feliz. Los amo con todo el alma mis Boss Bees!”, escribió Chiquis Rivera al compartir una galería de fotos en la que se ven los diversos atuendos que lució durante su presentación.

Uno de ellos es un short muy muy corto, estilo cachetero, de color negro, el cual llevó con medias de agujeros y la camisa de la selección mexicana de futbol. Allí también aparece con un gran sobretodo rojo muy brillante, el cual se quitó para quedar en un ajustado atuendo rojo de agujeros que resaltó todas sus curvas y un sombrero del mismo color.

“Pachuca!!!!! Simplemente, GRACIAS!!!!!!!! Me dejaron con el corazón lleno de amor”, dijo en otra impagen en la que posó desde el centro del escenario con sus cientos de fanáticos detrás de ella.

El público que asistió a este concierto de Chiquis Rivera también le expresó sus emociones en los comentarios de sus fotos: “Te amoooo tanto, casi lloro de la emoción, eres increíble, eres una estrella tan reluciente, wooo aún no superó lo anoche” fue uno de los mensajes que le dejaron en su Instagram.

Horas antes de su presentación en Pachucca Chiquis confesó que no sabía desde hace cuanto tiempo no se presentaba en México. “No me he presentado en México no se en cuanto tiempo asi que feliz, contenta, emocionada nerviosa, pero nervios de los buenos”, dijo la intérprete mexicana desde una cama, posando sin una gota de maquillaje y diciendo que en el show iba a estar completamente producida, como es habitual en todas sus presentaciones.

