Chiquis Rivera posa frente a la Casa Blanca y le dicen: “Estás radiante”

Chiquis Rivera se encuentra en Washington para participar en ‘Univisionarios‘, la gala de Univision en la que honrarán a la comunidad hispana.

En este viaje a la capital de Estados Unidos la cantante mexicana aprovechó de pasar por la Casa Blanca para tomarse unas fotografías frente a la residencia del presidente, Joe Biden. Chiquis presumió estás imágenes en su cuenta de Instagram. “Janney takes DC”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación que tiene más de 41,000 me gustas.

La intérprete lució un atuendo de color crema, de pantalón y saco, acompañado con zapatos deportivos y su cabello completamente recogido en una cola alta. Debajo del saco, llevó una camiseta marrón que combinaba a la perfección con todo el atuendo que eligió para esta ocasión.

Chiquis Rivera acaba de celebrar que obtuvo una nominación al Latin Grammy 2022 en la categoría ‘Mejor álbum de música banda’ por su disco ‘Abeja reina’ y la emoción la desbordó tras escuchar la nominación a través de una ceremonia online:

“No, no no, no, lloré toda la mañana al escuchar mi nombre y el nombre de mi disco ‘Abeja reina’. Es que no les puedo ni explicar lo feliz que estoy, lo agradecida que estoy por supuesto con Dios, con Dios todo sin él nada, siempre lo digo, con mi equipo de trabajo y también con todos los que se tomaron el tiempo de escuchar mi música, este disco en particular”, dijo en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

La ceremonia de los Latin Grammy se realizará el 17 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas.

Sigue leyendo: Chiquis reacciona a su nominación al Latin Grammy 2022: “Lloré toda la mañana”

Chiquis Rivera asegura que no está comprometida: “No sé de dónde sacaron eso”

Chiquis Rivera presume su cabello sin extensiones y dice que está orgullosa

Chiquis Rivera se adelanta al Halloween con este sensual disfraz