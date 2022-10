Chiquis Rivera piensa nuevamente en el matrimonio y en tener hijos: “Yo sé que soy muy buena esposa”

Chiquis Rivera conversó con ‘La Mesa Caliente’ en su llegada a México y la cantante, en medio de toda la emoción con la que sus fans la recibieron en el aeropuerto, confesó que piensa en volver a casarse y en tener hijos con su actual novio, el fotógrafo Emilio Sánchez.

Chiquis mantuvo un matrimonio con Lorenzo Mendez, de quien finalmente se divorció en el mes de julio tras una larga espera, y ahora nuevamente ronda por su mente la idea de una boda.

“Tengo un novio que tiene siete años menos. Yo sé que se quiere casar conmigo, yo lo sé, me lo ha dicho muchas veces. Él me está esperando. Me encantaría casarme, yo creo mucho en el matrimonio, yo se que soy muy buena esposa, es cuestión de tiempo: ahorita estamos los dos enfocados en nuestra carrera. A veces pienso si adopto, no sé…”, dijo Chiquis Rivera ante las cámaras, luciendo un gorro neggro y sus largas y afiladas uñas en color rojo.

Hace algunas semanas se rumoró que Chiquis Rivera ya estaba comprometida con Emilio Sánchez, tras una romántica cena que tuvieron al aire libre y que la artista compartió con mucha emoción en su cuenta de Instagram.

Días después a Chiquis le preguntaron por esta situación mientras estaba en compañía de su novio. “No sé de dónde sacaron eso. No, no estoy comprometida, aquí aclaro”, dijo la intérprete en medio de muchas risas, mientras que a Sánchez le preguntaron dónde estaba el anillo de compromiso.

Esta no es la primera vez que Chiquis Rivera piensa en matrimonio e hijos desde que está con Emilio Sánchez. Hace casi un año, en su podcast, ella dijo:

“Muchas personas me preguntan: ¿te vas a casar de nuevo? ¿Todavía crees en el amor?¿Es Emilio el candidato? Me hacen esa pregunta todo el tiempo y ahora mismo él es el candidato. Ahora mismo no me importaría volver a casarme… Él me ha hecho, honestamente, pensar en tener hijos más de lo que lo había hecho toda mi vida”.

