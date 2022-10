Insólito video: hombre saltando como si nada entre ventanas en piso 23 de un edificio de Nueva York

Un temerario bien vestido fue captado saltando misteriosamente entre los toldos de un edificio del Distrito Financiero de Nueva York antes de colarse por una ventana en el piso 23.

En un insólito video viral compartido por el director de cine Erik Ljung, ganador de premios Emmy, se ve a un hombre vestido con traje y zapatos elegantes que habla casualmente por teléfono mientras está en el techo del edificio 90 West St. del Bajo Manhattan. Cuando de repente empieza a correr saltando sobre varias ventanas.

El aventurero saltó a través de cuatro toldos, cada uno diseñado con pendientes dramáticas y sin barrera protectora, 23 pisos por encima de la calle. Afortunadamente para él, saltó y aterrizó cada vez con facilidad antes de arrastrarse de regreso a un lugar seguro a través de una ventana abierta en el edificio.

“No tengo idea de qué estaba haciendo el tipo”, escribió Ljung en Instagram. “Ya estaba saltando de toldo en toldo cuando lo vimos por primera vez”.

En las redes sociales algunas personas conmocionadas intentan teorizar por qué el hombre estaría saltando peligrosamente sobre uno de los rascacielos más antiguos de la ciudad, pero hasta ahora no hay ninguna versión oficial y las llamadas del New York Post al superintendente del edificio no fueron respondidas de inmediato.

A fines de agosto, un hombre fue arrestado tras escalar 50 pies por la fachada del edificio del famoso diario The New York Times llevando un pequeño cuchillo en la garganta diciendo que se iba a quitar la vida.

Ese rascacielos de 52 pisos es una atracción popular e ilegal para los escaladores temerarios. En octubre de 2020 un hombre subió cinco pisos del edificio antes de que la policía lo sacara por una ventana y lo detuviera.

Meses antes, en junio de ese año un hombre disfrazado de Spider-Man escaló el “Manhattan Bridge” durante las protestas por la muerte de George Floyd. Y en mayo de 2020 un presunto suicida mantuvo a la policía a raya en el puente Kosciuszko, entre Brooklyn y Queens (NYC), durante casi 90 minutos.