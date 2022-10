Myrka Dellanos confiesa todo lo que ha aprendido de su hija Alexa, una de las modelos más ardientes de Instagram

No cabe duda de que Myrka Dellanos y su hija Alexa son un equipo. Juntas las vimos desfilar por la alfombra roja de los Premios Billboard a la música latina. En las redes sociales también las hemos visto compartir, estar ahí para los momentos más especiales.

Durante dicho evento, Myrka conversó con las cámaras de Mezcalent y le contó a dicho medio qué es lo que ella más admira de su hija Alexa Dellanos, una joven que pronto presentará su música y que incluso está preparándose para publicar un libro de su autoría:

“Yo he aprendido perseverancia, yo he aprendido que ella hace muchas cosas que tal vez no quiera hacer porque sabe y se sacrifica para llegar a la meta”. Agregó, además: “Ahora ha estado trabajando 24/7 lanzando su línea de ropa. Ella no les contó, pero acaba de llegar de Los Ángeles, al mismo tiempo está escribiendo, ella es una escritora realmente excelente, tiene un talento innato desde pequeñita, y ahora está empezando eso, escribiendo un libro que ya nos mostró cuando estuvimos en Londres”.

Pero Alexa Dellanos también tuvo palabras de admiración sobre su mamá, la famosa panelista y comentadora de La Mesa Caliente: “Creo que mi mamá es una persona que siempre sale al éxito, sobre todo. Puede ser un momento mal(o), pero ella siempre sale bien y siempre está feliz, con buena energía y siento que ella me pasó eso”.

Myrka por su parte añade que si hay algo que ella pueda heredarle a su hija es la fe: “El mayor regalo que puedo darle a ella es la fe en Dios y que confíe, porque todo esto es efímero, todo esto se va y lo que queda es la vida eterna y lo que vamos a tener en un futuro”.

