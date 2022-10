Quiso sorprender a su novio limpiando su habitación y así descubrió que le era infiel

Por ahí hay un dicho que dice “Sorprende para ser sorprendido(a)”, el cual suele aplicarse para motivarnos a hacer cosas buenas sin esperar nada a cambio, ya que es muy probable que en el momento menos esperado, la vida te lo devolverá.

Sin embargo, no siempre pueden darse resultados positivos y ejemplo de ello es la experiencia vivida por una joven, quien quiso darle una sorpresa a su novio sin jamás imaginarse que la que se llevaría la sorpresa, y bastante desagradable, fue ella.

La chica en cuestión se llama Agus, quien compartió en redes sociales cómo es que un día decidió sorprender a su novio limpiando su habitación para que al llegar a casa la encontrara toda ordenada y fue así como descubrió que este le era infiel.

Resulta ser que mientras la chica se encontraba limpiando la habitación de su novio, encontró un condón usado y unos aretes de mujer que no le pertenecían, hallazgos que dejaban a su pareja completamente expuesto.

Cuando se dio cuenta de que su pareja le estaba siendo infiel, la joven no dudó en pedirle alguna explicación sobre lo que acababa de encontrar, pero lejos de decir la verdad, él insistía en que no había sido infiel y las “pruebas” encontradas eran muy anteriores a su relación. Algo que la joven ya ha desmentido asegurando que esos objetos no estaban allí hace unos días.

Ante la negativa de su novio de decirle la verdad, ella decidió exponerlo en redes sociales para que la gente lo juzgara. La publicación acumuló miles de likes y todo tipo de reacciones.

